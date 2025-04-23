Кузбасские суды указали на особенности безналичной уплаты госпошлины

В случае уплаты государственной пошлины в безналичной форме в реквизите «Назначение платежа» необходимо указывать дополнительную информацию, необходимую для идентификации данного платежа, позволяющего отнести его к конкретному судебному делу.

Налоговым законодательством установлена возможность уплаты государственной пошлины в наличной и безналичной форме. Факт уплаты государственной пошлины в безналичной форме подтверждается платёжным поручением с отметкой банка или соответствующего территориального органа Федерального казначейства (иного органа, осуществляющего открытие и ведение счетов), в том числе производящего расчеты в электронной форме, о его исполнении.

Ведомственными нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации установлено, что в платёжном реквизите «Назначение платежа» указывается назначение этого платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также другая информация, позволяющая идентифицировать платёж.

Таким образом, при уплате государственной пошлины в безналичной форме за подачу в суд заявления, жалобы или совершение иного юридически значимого действия в платёжном документе обязательно должно быть указано конкретное назначение платежа, который позволит определить судебное производство, в рамках которого была произведена оплата государственной пошлины.

Например:

- подача искового заявления Петрова Я.Я. к Сидорову Ю.Я. о возмещении ущерба от ДТП;

- подача заявления Ивановой Я.Я. о признании безвестно отсутствующим;

- подача кассационной жалобы по делу № 2-334/2025;

- подача апелляционной жалобы по делу № 2-1/2025;

- подача искового заявления Ивановой Я.Я. к Петрову А.А. о взыскании алиментов;

- подача частной жалобы по делу № 2а-333/2025;

- и т.п.

Соответствующая информация размещена как на официальном сайте Мариинского городского суда Кемеровской области, так и на официальном сайте Кемеровского областного суда.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд