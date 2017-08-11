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Кузбасские тайбоксеры завоевали медали на первенстве мира в Таиланде

Кузбасские тайбоксеры стали лучшими на первенстве мира по тайскому боксу IFMA в Бангкоке.

Среди юниоров в весовой категории до 57 кг золотую медаль завоевал кандидат в мастера спорта России Владимир Шильнов из Кемерова, который тренируется под руководством Виталия Ильина.

Бронзовую награду в весовой категории до 71 кг взял кандидат в мастера спорта России Эдуард Сайк из Киселевска (тренер Анатолий Ситников).

Среди юношей в весовой категории до 58 кг третье место занял Матвей Выродов из Анжеро-Судженска (тренеры Валентина и Валентин Можаровы).

В общекомандном зачете сборная команда России завоевала второе общекомандное место, уступив только представителям родины тайского бокса - Таиланда.

Спорт
kuzbassnews.ru
11/08/2017
Спорт
Новости Кузбасса

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