Кузбасские телеуты отмечают «Ильдин кӱн»

В село Беково Беловского округа на национальный культурно-спортивный праздник «Ильдин кун» (Ильин День), посвященный Году культурного наследия народов России, собрались телеуты со всех муниципалитетов региона.

В праздничной программе — Фестиваль национальных спортивных игр, включающий состязания по 7 видам: борьба «куреш», тебек, камчи, перетягивание палки, стрельба из лука, поднятие камня, метание аркана. Все желающие смогут попробовать выполнить нормативы комплекса «Готов к традиционному образу жизни» (национальный вариант ГТО) проекта «Дети коренных».

Команды оформили фотовыставки с творческими презентациями, в которых рассказали об истории своих поселений и выдающихся людях. Кроме того, участники праздника готовят на костре блюда национальной кухни и угощают гостей.

Большой концерт творческих коллективов и солистов Бековского сельского Дома культуры создал на празднике особую атмосферу. Также в рамках праздника подведены итоги конкурсов «Лучший двор», «Лучший цветник», «Образцово-показательная улица», «Лучшее благоустройство учреждений» Бековского территориального управления.

Самым ярким событием дня стал IV Телеутский конкурс красоты и таланта «Байат Кызы-2022». На титул самой прекрасной почитательницы национальных традиций, языка и истории претендуют шесть телеутских девушек из села Беково Беловского округа, поселка Новый Городок и микрорайона Телеут Белова, деревни Шанда Гурьевского округа и города Топки.

Завершится «Ильдин кӱн» большой танцевальной программой для молодежи с элементами национального колорита.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса