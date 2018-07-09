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Кузбасские врачи провели уникальную операцию подростку

Специалисты Областной детской клинической больницы и Кемеровского областного клинического кардиологического диспансера им. Л.С. Барбараша провели сложнейшую операцию по радикальному удалению почки и опухоли (нефроэктомию и туморэктомию) 13-летнему подростку из Осинников.

С 2,5 лет мальчик страдал от головных болей. Несколько лет ребенка обследовали мнгие врачи, но лишь недавно причина была выяснена. Компьютерная томография показала, что у подростка есть объемное образование между почкой и аортой. Гормонопродуцирующая опухоль сдавливала сосуды почки, являлась причиной гипертензии.

Операция по удалению опухоли и поврежденной почки прошла успешно. Пациент выписан из больницы с улучшением состояния здоровья. У подростка прошли головные боли.

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kuzbassnews.ru
09/07/2018
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