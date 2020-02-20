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Кузбасские юнгвардейцы поддержали масштабную патриотическую акцию

    В Кемерово в рамках акции «Эстафета Победы» у Мемориала Славы воинов-кузбассовцев, павших за Родину в Великой Отечественной войне, прошел торжественный митинг. В нем приняли участие официальные лица, ветераны-пограничники и воспитанники класса Росгвардии городской школы №74.

   Эстафета Победа - масштабный проект Пограничной службой ФСБ России, стартовавший в начале февраля. Памятные мероприятия, посвященные вкладу ветеранов-пограничников в Победу, пройдут в российских городах, а также вдоль внешних границ стран СНГ.

 Подшефные кузбасской Росгвардии решили поддержать масштабную патриотическую акцию. Участники торжественного митинга возложили цветы к мемориалу и почтили память павших защитников минутой молчания.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
20/02/2020
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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