Кузбасские юнгвардейцы поддержали масштабную патриотическую акцию

В Кемерово в рамках акции «Эстафета Победы» у Мемориала Славы воинов-кузбассовцев, павших за Родину в Великой Отечественной войне, прошел торжественный митинг. В нем приняли участие официальные лица, ветераны-пограничники и воспитанники класса Росгвардии городской школы №74.
Эстафета Победа - масштабный проект Пограничной службой ФСБ России, стартовавший в начале февраля. Памятные мероприятия, посвященные вкладу ветеранов-пограничников в Победу, пройдут в российских городах, а также вдоль внешних границ стран СНГ.
Подшефные кузбасской Росгвардии решили поддержать масштабную патриотическую акцию. Участники торжественного митинга возложили цветы к мемориалу и почтили память павших защитников минутой молчания.
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