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Кузбасские юнгвардейцы приняли участие в Губернаторской елке

 В Кемерове в музыкальном театре имени А.К. Боброва прошло ежегодное новогоднее мероприятие для воспитанников губернаторских образовательных учреждений. Участие в мероприятии приняли и 16 учеников профильных классов Росгвардии школы №74.

В рамках новогоднего мероприятия министр образования Кузбасса Софья Балакирева и заместитель министра Ольга Колесниченко поздравили около 1000 школьников с наступающими Новым годом и Рождеством, сообщили об основных успехах и достижениях молодых кузбассовцев в уходящем году.

 В завершение праздничного торжества воспитанники Росгвардии посмотрели семейный мюзикл «История Герды», созданный по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». А также посетили выставку работ конкурса «Карнавальная маска».

 

Фото: Росгвардия

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
31/12/2022
Культура
Кемерово
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