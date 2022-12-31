Кузбасские юнгвардейцы приняли участие в Губернаторской елке

В Кемерове в музыкальном театре имени А.К. Боброва прошло ежегодное новогоднее мероприятие для воспитанников губернаторских образовательных учреждений. Участие в мероприятии приняли и 16 учеников профильных классов Росгвардии школы №74.

В рамках новогоднего мероприятия министр образования Кузбасса Софья Балакирева и заместитель министра Ольга Колесниченко поздравили около 1000 школьников с наступающими Новым годом и Рождеством, сообщили об основных успехах и достижениях молодых кузбассовцев в уходящем году.

В завершение праздничного торжества воспитанники Росгвардии посмотрели семейный мюзикл «История Герды», созданный по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». А также посетили выставку работ конкурса «Карнавальная маска».

Фото: Росгвардия