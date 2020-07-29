Кузбасских пенсионеров приглашают к участию в конкурсе «Спасибо интернету – 2020»

Более 50 жителей Кузбасса «серебряного возраста» подали заявки на участие в VI Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в компьютерной грамотности «Спасибо интернету-2020». Согласно данным сайта организаторов, Кузбасс – в семёрке наиболее активных регионов – участников конкурса.
Всего на сайте «Азбука Интернета», который много лет является организационной площадкой конкурса, зарегистрировано 862 участника. Лидерами по количеству заявок стали Воронежская, Московская области и Республика Татарстан. Кузбасс пока выступает в одном ряду с Сахалинской и Тюменской областями. Но количество желающих сказать спасибо интернету с каждым днем прибавляется, ведь заявки принимаются до 14 октября.
Принять участие в конкурсе могут представители предпенсионного и пенсионного возрастов, а также пенсионеры с инвалидностью. Конкурсант должен обладать навыками работы на компьютере и в интернете. Заявку можно подать на сайте конкурса
В 2019 г. во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету» приняло участие 4431человек. Кузбасс вошел в десятку самых активных регионов. С работами участников и итогами конкурсов прошлых лет можно познакомиться на портале azbukainterneta.ru
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