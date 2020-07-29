Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбасских пенсионеров приглашают к участию в конкурсе «Спасибо интернету – 2020»

Более 50 жителей Кузбасса «серебряного возраста» подали заявки на участие в VI Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в компьютерной грамотности «Спасибо интернету-2020». Согласно данным сайта организаторов, Кузбасс – в семёрке наиболее активных регионов – участников конкурса.

Всего на сайте «Азбука Интернета», который много лет является организационной площадкой конкурса, зарегистрировано 862 участника. Лидерами по количеству заявок стали Воронежская, Московская области и Республика Татарстан. Кузбасс пока выступает в одном ряду с Сахалинской и Тюменской областями. Но количество желающих сказать спасибо интернету с каждым днем прибавляется, ведь заявки принимаются до 14 октября.

Принять участие в конкурсе могут представители предпенсионного и пенсионного возрастов, а также пенсионеры с инвалидностью. Конкурсант должен обладать навыками работы на компьютере и в интернете. Заявку можно подать на сайте конкурса https://azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka и написать историю по одной из пяти номинаций: «Портал gosuslugi.ru — мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Моя общественная интернет-инициатива», «Моя Азбука интернета» и «Я — интернет-звезда». Также конкурсант должен прикрепить две фотографии — портретную и иллюстрирующую конкурсный материал. Итоги конкурса будут подведены в декабре.

В 2019 г. во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету» приняло участие 4431человек. Кузбасс вошел в десятку самых активных регионов. С работами участников и итогами конкурсов прошлых лет можно познакомиться на портале azbukainterneta.ru

 

Общество
kuzbassnews.ru
29/07/2020
Общество

Популярное за месяц
Режим повышенной готовности продлен в Кузбассе еще на две недели
О снятии режима усиленного лабораторного контроля с рыбоперерабатывающего предприятия Кемеровской области
Бороковская сельская библиотека Кузбасса вошла в тройку победителей всероссийского конкурса
39 педагогов получат по 1 млн рублей по программе «Земский учитель»
На мосту через Лебяжью начинает действовать объезд
В Кемерово пройдет лекция «Коронавирус: симптомы, общая информация, профилактические действия»
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Возобновлено строительство «Кузбасс-Арены» в Кемерове
Возведение объекта, который расположен в Кемерове, завершат в 2022 году. Недавно площадку «Кузбасс-...
Молодой человек свел счеты с жизнью на мосту в Кемерове
Очевидцы сообщили о том, что в районе Кузнецкого моста в Кемерове было обнаружено тело покончившего...
В Кемерове выросло число заразившихся коронавирусом
В оперштабе рассказали о количестве заболевших COVID-19 в Кемерове. По данным на 11 утра 28 июля, в...
Власти Кузбасса передали новые земли угольной компании
Как следует из постановления, компания «Разрез ТалТЭК» получила больше 200 тыс. кв. м земельных...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus