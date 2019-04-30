Кузбасских пенсионеров приглашают к участию в V Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2019»

Пенсионный фонд России и компания «Ростелеком» приглашает жителей Кузбасса в возрасте от 50 лет и старше, а также пенсионеров с инвалидностью принять участие в V Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету–2019».

Участник должен обладать навыками работы на компьютере и в сети Интернет, уметь выразить свою точку зрения в жанре эссе, проиллюстрировав его фотографиями. Темы эссе соответствуют номинациям: «Портал Gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель», «Моя общественная интернет-инициатива». Заявку на участие вместе с эссе необходимо подать в период с 17 апреля по 14 октября 2019 года на сайте «Азбука Интернета».

Победителей определит комиссия, в состав которой входят представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий. Итоги конкурса планируется подвести в ноябре 2019 года.

Конкурс «Спасибо интернету» проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука Интернета». Впервые он прошел в 2015 году и привлек более 2 тыс. человек. С тех пор каждый год в нем принимают участие все больше людей старшего поколения. В 2018-м участниками стали 3,4 тыс. человек из 74 регионов России. С работами участников и итогами конкурсов прошлых лет можно познакомиться на портале azbukainterneta.ru

Между ПФР и компанией «Ростелеком» налажено многолетнее сотрудничество при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Его цель - облегчить людям старшего поколения доступ к получению государственных услуг в электронном виде через интернет и повысить качество жизни посредством обучения компьютерной грамотности и работе в интернете.