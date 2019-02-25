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Кузбасских старшеклассников приглашают на олимпиаду

Филиал «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» объявляет о начале приема заявок на Всероссийскую олимпиаду школьников «Россети».  

Крупнейшая электросетевая компания России уже традиционно проводит Олимпиаду для выявления одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению школьников, планирующих связать свою профессиональную деятельность с электроэнергетикой.

Первый, отборочный этап пройдет в Кемерово, 2-3 марта 2019 года в Кузбасском государственном техническом университете. Чтобы претендовать на призовые места, участникам необходимо выполнить задания по трём предметам: физике, математике, информатике. Победителей первого этапа ждет еще один этап состязания в г. Красноярск. Поездку организуют устроители Олимпиады. В рамках второго этапа ребятам предложат комплексные задания (кейсы), направленные на проверку творческих способностей и умение решать прикладные задачи.

-  Перед электроэнергетикой сейчас стоят масштабные задачи, и мы очень заинтересованы в том, чтобы в нашу отрасль приходили одаренные ребята с аналитическим мышлением, мечтающие попасть в команду профессионалов и заниматься передовыми инфраструктурными и технологическими проектами, - отметила начальник управления персоналом «Кузбассэнерго – РЭС» Оксана Сахно.

Победители и призеры Олимпиады получают право участвовать в энергетической проектной смене, организуемой «Россети». Победа предоставляет детям возможность претендовать на получение корпоративной стипендии при поступлении в профильный ВУЗ, на целевую подготовку в вузах в рамках бюджетных мест.

С положением можно ознакомиться на сайте МРСК "Сибири".

 

Образование
kuzbassnews.ru
25/02/2019
Образование
Новости Кузбасса

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