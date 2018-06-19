Кузбасскино открывает сезон летнего кинотеатра под открытым небом

Кузбасскино 22 июня в 22.00 открывает сезон летнего кинотеатра под открытым небом.

Для тех, кто любит смотреть хорошее кино, но не хочет летом сидеть в душных залах кинотеатров, Кузбасскино приглашает на сеансы под открытым небом.

Футбольный бум! Самое ожидаемое событие года – Чемпионат мира по футболу! Футбольные дни в Кузбасскино!

22 июня всех любителей футбола приглашаем поболеть за главного героя новой российской спортивной мелодрамы «Моя жизнь (6+)», режиссера Алексея Луканева. С самого детства главный герой влюбляется в футбол и мечтает стать великим футболистом, чтобы сыграть свой важнейший матч. Получится это у него или нет Вы узнаете, посмотрев фильм в Летнем кинотеатре под открытым небом в Кузбасскино.

Зрителей ожидает развлекательная программа, розыгрыш попкорна, фотосессия, работает кинобар с попкорном и прохладительными напитками. На случай прохладного вечера выдаются теплые пледы.

Кинопоказы «Под открытым небом» будут проходить каждую пятницу. При дождливой погоде сеанс будет перенесен в кинозал.