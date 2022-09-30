Кузбасский филиал «Россети Сибирь» направил 658 млн рублей на ремонтную программу энергообъектов региона

Группа «Россети» завершает подготовку объектов в Сибирском федеральном округе (СФО) к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов. Объем финансирования ремонтной программы в Сибири увеличен на 300 млн рублей к уровню 2021 года – до 7,7 млрд рублей. Об этом рассказал Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на заседании федерального штаба, которое провел в Иркутске Министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

В план мероприятий включен ремонт 5 084 единиц подстанционного оборудования и 7 344 км линий электропередачи 35 кВ и выше, расчистка от растительности почти 14 300 гектаров просек ЛЭП. Аварийный запас оборудования и материалов сформирован на 100%. На случай аварийно-восстановительных работ подготовлено более 1 070 бригад и 563 резервных источников энергии (в сумме – 47,8 МВт).

«Компании Группы «Россети» в Сибири уже более трех лет подряд снижают число технологических нарушений, происходящих в осенне-зимний период. Рассчитываем сохранить этот позитивный тренд. Все основные ремонтные мероприятия будут завершены в сентябре. Параллельно продолжаем реализацию инвестпрограммы, в том числе проектов, которые прямо влияют на надежность. Планируемый на 2022 год объем финансирования составляет 68 млрд рублей», – отметил Андрей Рюмин.

По итогам года Группа «Россети» введет в работу в СФО более 180 МВА новой трансформаторной мощности и почти 800 км ЛЭП. Уже завершена реализация нескольких крупных проектов, в том числе реконструкция подстанции 220 кВ «Междуреченская», которая обеспечивает электроэнергией объекты Транссиба и потребителей южных районов Кузбасса. Также проведена модернизация нескольких центров питания в Томской области, в том числе подстанций 220 кВ «Советско-Сосненская» и 35 кВ «Аэропорт».

Годовая программа ремонтов Кузбасского филиала «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» оценивается в 658 млн рублей. По итогам 9 месяцев объем выполнения по основным направлениям ремонтной кампании приближается к 99% от годового плана. Все мероприятия выполняются по графику.

На текущий момент специалисты «Кузбассэнерго – РЭС» отремонтировали 1457,7 км линий электропередачи различного класса напряжения (ВЛ 0,4–110 кВ), произвели замену 119,3 км провода, 3 932 опор и 6 395 изоляторов. Завершены работы по комплексному ремонту 46 подстанций 35-110 кВ и капительному ремонту 234 ТП 6–10/0,4 кВ. Помимо этого, выполнена расчистка просек воздушных ЛЭП в объеме 1055,9 га.

Филиал «Кузбассэнерго – РЭС» рассчитывает выполнить все запланированные мероприятия ремонтной кампании в срок и в полном объеме, чтобы уверенно пройти предстоящий осенне-зимний период.

Группа «Россети» представлена на территории 10 субъектов СФО компаниями «Россети ФСК ЕЭС», «Россети Сибирь» и «Россети Томск». Под управлением находятся 49 900 подстанций и распределительных пунктов общей мощностью 87,5 ГВА, а также порядка 249 700 км линий электропередачи.

Фото: Россети