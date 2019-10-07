Кузбасский филиал Россети Сибирь повышает надежность электроснабжения Топкинского района

Лето и начало осени для энергетиков горячая пора - подготовка электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду. Сегодня в селе Зарубино Топкинского района специалисты Кузбасского филиала компании "Россети Сибирь" провели ремонт шлейфа на линии 35 кВ, заменив крепление провода.Вместо болтовых соединителей энергетики установили более прочные современные спиральные зажимы. Помимо того, что зажимы надежно фиксируют провод, они еще и способствуют равномерному распределению нагрузки, тем самым повышая долговечность и износостойкость линии электропередачи.

Линию, соединяющую две подстанции – Глубокинская и Зарубинская, ввели в эксплуатацию в 1995 году. Регулярные осмотры и своевременный ремонт оборудования помогают поддерживать ее в хорошем состоянии. В этом заключается залог бесперебойного электроснабжения потребителей Кузбасса.