Кузбасский филиал Россети Сибирь внедряет новые алгоритмы во взаимодействии с клиентами

Для развития сервисов обслуживания клиентов и повышения эффективности деятельности консультационного центра специалисты компании «Россети Сибирь» продолжают внедрять новые алгоритмы работы многоканального телефона «горячей линии» 8-800-1000-380. Теперь сервис максимально роботизирован.

Чтобы сообщить об отключении, уточнить время окончания плановых ремонтных работ или задать вопрос по технологическому присоединению, потребителю не придется ждать ответа оператора контакт-центра: часть обращений будет оперативно обработана роботом.

В первую же секунду соединения система 8-800-1000-380 автоматически определяет регион, откуда направлен вызов, уточняет его и предлагает клиенту на выбор несколько вариантов в зависимости от темы обращения. Если контактный телефон звонящего зарегистрирован в системе, то информация об отключениях предоставляется в автоматическом режиме - адресно для каждого абонента.

Часто клиентов компании интересует режим работы центров обслуживания и вопросы развития зарядной инфраструктуры: адреса и исправность электрозарядных станций, приобретение карты клиента и так далее. Эти запросы уже учтены в обновленном сервисе. Если запрос требует узкоспециализированного ответа, или звонящий сообщает о технологическом нарушении в распределительных сетях, то вызов будет автоматически перенаправлен на сотрудника-оператора. В случае отсутствия возможности ожидания на линии ответа оператора в период пиковых нагрузок абонент может воспользоваться ранее внедренными сервисами обслуживания, такими как «голосовая почта» или «обратный звонок».

Напоминаем, звонок по телефону «горячей линии» 8-800-1000-380 – бесплатный для всех регионов присутствия компании «Россети Сибирь» (конфиденциальность гарантирована).