Кузбасский филиал Россети Сибирь вошел в ТОП лучших подразделений

В компании «Россети Сибирь» подведены итоги деятельности по снижению потерь электроэнергии в 2019 году и выявлены лучшие подразделения по эффективности деятельности в этой области.

Рейтинг филиалов компании и районов электрических сетей (РЭС) сформирован в целях снижения потерь электроэнергии, а также повышения мотивации сотрудников подразделений.

Тройка лучших филиалов Россети Сибирь выглядит следующим образом: 1 место – Россети Сибирь в Хакасии (Хакасэнерго), 2 место – Россети Сибирь в Кузбассе (Кузбассэнерго), 3 место – Россети Сибирь в Забайкалье (Читаэнерго).

Топ-3 районов электрических сетей оказался сформирован исключительно из подразделений Кузбасского филиала Россети Сибирь, они признаны самыми эффективными. Возглавил рейтинг Панфиловский РЭС, на втором месте Яшкинский РЭС, на третьем – Трудармейский РЭС филиала компании «Россети Сибирь» в Кемеровской области.

В совокупности Яшкинский, Панфиловский и Трудармейский районы электрических сетей передали потребителям 125,46 млн кВт*ч электроэнергии, при этом потери снизились на 8,14 млн кВт*ч (или на 6 % по отношению к предыдущему году). Сэкономленного объема достаточно, чтобы в течение полугода обеспечивать электроснабжение потребителей всего Яшкинского района Кемеровской области с населением более 27 тысяч человек.

Генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин поздравил лидеров рейтингов и поблагодарил за отлично отлаженную работу.

«Таких значительных результатов, например, кузбасским энергетикам удалось добиться благодаря системной работе РЭС, включающей целый комплекс мероприятий, в том числе – модернизацию существующих систем учета электроэнергии. А это на сегодняшний день – самый действенный инструмент сокращения потерь. Автоматизация учета – это порядок, наблюдаемость и прозрачность процесса передачи электроэнергии потребителям. Уходят проблемы с перепадами в сети, выходом из строя бытовой техники, снижается риск отключений и возникновения пожаров», - отметил Павел Акилин.

Снизить потери также помогает своевременная реконструкция и ремонт энергообъектов. Для филиалов компании – это возможность направить сэкономленные средства на дальнейшее повышение надежности и качества электроснабжения жителей и предприятий региона, внедрение цифровых технологий.

Подобные рейтинги как инструменты мониторинга и стимулирования к максимально полной реализации потенциала энергосбережения и повышению энергоэффективности формируются в компании «Россети Сибирь» регулярно.