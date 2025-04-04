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Кузбасский росгвардеец стал призёром Всероссийских соревнований по гиревому спорту

В Барнауле сотрудник кемеровского филиала вневедомственной охраны Росгвардии старший прапорщик Виталий Ткачев в составе команды Кузбасса стал призёром Всероссийских соревнований по гиревому спорту среди ветеранов.

В турнире приняли участие более 200 спортсменов из 26 регионов России. В своей весовой категории Виталий Ткачев завоевал два серебряных призовых места - в дисциплинах «Двоеборье» и «Толчок по длинному циклу». В общей сложности он выполнил 225 подъёмов и 185 рывков с гирями весом 24 кг, продемонстрировав высокий уровень физической подготовки и спортивного мастерства. Его вклад помог спортсменам из Кузбасса занять третье место в общекомандном зачёте.

Для Виталия это далеко не первая победа на всероссийском уровне. Он является мастером спорта и активно занимается подготовкой юных атлетов, популяризируя гиревое движение среди молодёжи.

 

Фото: Рогвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
04/04/2025
Спорт
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