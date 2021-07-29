Кузбасский спецназ Росгвардии обезвредил условных преступников, укрывшихся в здании

В пригороде областного центра на войсковом полигоне в рамках крупномасштабного оперативно-стратегического учения «Заслон-2021» сотрудники спецподразделений Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу провели тактико-специальное занятие по штурму здания, в котором укрылись вооруженные преступники.
По легенде учений, злоумышленники отказались сдаться. К месту проведения спецоперации прибыли сотрудники СОБР и ОМОН территориального управления Росгвардии. После безуспешных переговоров было принято решение осуществить штурм строения. В результате слаженных действий правоохранителей условные вооружённые преступники были нейтрализованы.
В ходе занятия отрабатывались различные учебные вопросы, в том числе по блокированию и досмотру помещений.
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