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Кузбасский спецназ Росгвардии обезвредил условных преступников, укрывшихся в здании

  В пригороде областного центра на войсковом полигоне в рамках крупномасштабного оперативно-стратегического учения «Заслон-2021» сотрудники спецподразделений Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу провели тактико-специальное занятие по штурму здания, в котором укрылись вооруженные преступники.

 По легенде учений, злоумышленники отказались сдаться. К месту проведения спецоперации прибыли сотрудники СОБР и ОМОН территориального управления Росгвардии. После безуспешных переговоров было принято решение осуществить штурм строения. В результате слаженных действий правоохранителей условные вооружённые преступники были нейтрализованы.

    В ходе занятия отрабатывались различные учебные вопросы, в том числе по блокированию и досмотру помещений.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
29/07/2021
Общество
Кемерово

Новости Кузбасса

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