Кузбасский суд постановил взыскать с преступника компенсацию морального вреда в пользу сотрудника полиции

Ранее житель Мариинска совершил в отношении сотрудника кузбасской полиции, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей, применение насилия, не опасного для жизни и здоровья.

Событие, за которым последовало несколько судебных разбирательств, произошло в конце декабря 2023 года, когда ранее неоднократно судимый мариинец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ночью скандал со своей сожительницей. Для пресечения незаконных действий сожителя женщине пришлось обратиться в полицию, сотрудники которой прибыли на место происшествия уже через две минуты. Однако «дебошира» не остановило присутствие сотрудников органов внутренних дел, и он не только отказался прекратить противоправные действия, но и нанёс несколько ударов одному из сотрудников. Пресечь противоправные действия буйного мариинца сотрудникам правоохранительных органов удалось лишь через некоторое время, применив к правонарушителю наручники.

В результате 29-летний мариинец был привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере три тысячи рублей за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, а также в отношении него было возбуждено уголовное дело в связи с применением в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни и здоровья. За совершённое в отношении сотрудника полиции преступление мариинцу было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

Вскоре после вступления в законную силу приговора суда сотрудник полиции, пострадавший от преступных действий осуждённого, обратился в суд с требованием взыскания с преступника компенсации морального вреда в связи с совершением в отношении него преступления.

Рассмотрев исковые требования, суд с учётом степени вины осуждённого и иных заслуживающих внимание обстоятельств, решил взыскать с 29-летнего мариинца в пользу сотрудника полиции компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд