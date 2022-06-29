Кузбасский водитель обязан выплатить фонду ОМС около 600 тысяч рублей за лечение пассажира после аварии

Как сообщили информационному агентству «Новости Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда, в результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля ответчика получил тяжёлые травмы, и стоимость двухмесячного лечения пострадавшего, оплаченного из фонда обязательного медицинского страхования, составила около 600 тысяч рублей. Почти через три года со дня окончания лечения пострадавшего Территориальный фонд ОМС Кузбасса обратился в суд с требованием возмещения затраченных расходов виновником дорожно-транспортного происшествия.

В мае 2022 года Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кемеровской области – Кузбасса обратился в Мариинский городской суд с иском к местному жителю о возмещении расходов, затраченных на оказание медицинской помощи.

В ходе рассмотрения гражданского дела суд установил, что в конце мая 2019 года в тёмное время суток местный житель, двигаясь по трассе «Томск – Мариинск» на автомобиле NISSAN MAXIMA, не справился с управлением и допустил занос транспортного средства. После этого автомобиль «слетел» в кювет, где произошло столкновение с деревом. В результате происшествия 59-летнему пассажиру автомобиля были причинены тяжёлая черепно-мозговая травма и закрытая травма грудной клетки с переломами рёбер.

Этой же ночью пострадавший был доставлен на автомобиле скорой помощи в медицинское учреждение, после чего проходил лечение в нескольких больницах Кузбасса.

В конце ноября 2019 года Ижморский районный суд Кемеровской области освободил водителя автомобиля от уголовной ответственности по части первой статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с примирением с потерпевшим, что не является освобождением от гражданско-правовой ответственности.

Согласно действующему законодательству, Территориальный фонд ОМС вправе предъявлять иски к лицам, ответственным за причинение вреда застрахованного лица, в целях возмещения расходов в пределах суммы, затраченной на лечение этого лица. При этом расходы, осуществлённые страховой медицинской организацией на оплату оказанной медицинской помощи лицу вследствие причинения вреда его здоровью, подлежат возмещению лицом, причинившим вред здоровью.

Стоимость лечения пострадавшего, оплаченная за счёт средств фонда ОМС, составила около 600 тысяч рублей. В расчёт стоимости вошли вызов скорой медицинской помощи, лечение в Мариинской городской больнице имени В.М. Богониса, лечение в Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского, а также лечение в Ижморской районной больнице.

В ходе рассмотрения дела судом от ответчика поступило заявление, в котором указывал, что иск признаёт и просит вынести решение об удовлетворении исковых требований.

В связи с тем, что признание ответчиком заявленных требований не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, суд посчитал возможным принять признание иска ответчиком, и постановил взыскать требуемую истцом денежную сумму, затраченную на лечение пострадавшего, в полном объёме.