В результате ДТП житель Новокузнецка, переходивший проезжую часть со стороны трамвая, получил тяжёлые травмы, и стоимость более чем 10-месячного лечения пострадавшего, оплаченного из фонда обязательного медицинского страхования, составила более 180 тысяч рублей. Почти через три года со дня окончания лечения пострадавшего Новокузнецкий филиал Территориального фонда ОМС Кузбасса обратился в суд с требованием возмещения затраченных расходов с виновника ДТП. Об этом корреспонденту «Новостей Кузбасса» рассказали в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области.

Почти два месяца назад Новокузнецкий филиал Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области – Кузбасса обратился в Мариинский городской суд с иском к местному жителю о возмещении расходов, затраченных на оказание медицинской помощи.

Из материалов дела следует, что утром 2 января 2019 года житель Мариинска на автомобиле «Ниссан Теана», двигаясь в Новокузнецке по Октябрьскому проспекту к направлению кольцевой развязки «Дом Быта», не выбрал безопасную скорость движения, совершив наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги со стороны дверей трамвая недалеко от дома № 3. В результате пешеходу были причинены множественные травмы, сопровождавшиеся развитием травматического шока, которые экспертами были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Этим же утром пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, после чего более 10 месяцев проходил лечение в нескольких больницах Кузбасса.

Через год виновник ДТП приговором Центрального районного суда г.Новокузнецка был признан виновным в нарушении Правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, и ему было назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с установлением ряда ограничений. Также с виновного в пользу потерпевшего была взыскана компенсация морального вреда в размере 350 тысяч рублей.

Согласно действующему законодательству, Территориальный фонд ОМС вправе предъявлять иски к лицам, ответственным за причинение вреда застрахованного лица, в целях возмещения расходов в пределах суммы, затраченной на лечение этого лица. При этом расходы, осуществлённые страховой медицинской организацией на оплату оказанной медицинской помощи лицу вследствие причинения вреда его здоровью, подлежат возмещению лицом, причинившим вред здоровью.

Стоимость лечения пострадавшего, оплаченная за счёт средств фонда ОМС, составила чуть более 180 тысяч рублей. В расчёт стоимости вошло стационарное лечение в Новокузнецкой городской клинической больнице № 1, а также амбулаторное лечение в Новокузнецкой городской клинической больнице № 5 и в Кузбасском клиническом кардиологическом диспансере.

Ответчик по делу игнорировал судебные извещения, не явившись в суд по неизвестной причине и не представив возражения относительно искового заявления.

В результате суд, исследовав письменные материалы дела, посчитал исковые требования обоснованными и постановил взыскать с виновника ДТП в пользу Территориального фонда ОМС Кузбасса 180 тысяч рублей.

Также ответчик обязан выплатить в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 4 тысяч 800 рублей.

Фото из открытых источников