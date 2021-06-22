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Кузбассовцам расскажут, как увеличить производительность на 15%, снижая потери в производстве

Кузбасские студенты и работники промышленности примут участие в митапе на тему «Lean*-технологии на производстве: кейс от «Комбината полуфабрикатов Сибирский Гурман».  Мероприятие состоится 24 июня в онлайн-формате. Сибирский производитель расскажет, как на практике добиться уменьшения себестоимости продукта с помощью механизмов снижения потерь и оптимизации процессов, а самый активный участник получит приглашение на работу в компанию Новосибирска.


В ходе мероприятия сотрудники комбината полуфабрикатов на личном примере поделятся опытом внедрения технологий бережливого производства на заводе и научат оптимизировать производственные процессы. Это поможет работникам профильных компаний внедрить идеи на собственном предприятии, а студентам понять принципы реальной работы на большом заводе.  

Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя. Отправная точка бережливого производства — ценность для потребителя, а основные цели: сокращение затрат, в том числе трудовых, сокращение сроков создания продукции, сокращение производственных и складских площадей и максимальное качество при определённой стоимости продукта.

Спикеры мероприятия:

  • Михаил Нигматуллин, руководитель проектного офиса, тема: «Теория VS Практика Lean на заводе»
  • Елена Григорева, технолог по разработкам новых продуктов, тема: «История одного проекта: Увеличение производительности на 15%»

            К участию приглашаются студенты технических ссузов и вузов, сотрудники производственных предприятий Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска, других городов Кузбасса и все, кому интересны Lean-технологии в теории и на практике. Участие бесплатное.

           Участники события не только узнают, как концепция бережливого производства применяется на практике сибирского завода, но и смогут получить предварительный оффер ― приглашение на финальный этап собеседования для трудоустройства в «Сибирский Гурман». Для этого нужно только заявить о желании работать в компании и активно принимать участие в обсуждении.

 

Регистрация на событие: https://agt-agency.timepad.ru/event/1665429/?utm_medium=email&utm_campaign=mitap&utm_content=kemerovo

Общество
Экономика
kuzbassnews.ru
22/06/2021
Общество
Экономика

Новости Кузбасса

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