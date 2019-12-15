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Кузбассовцев старшего поколения обучат финансовой грамотности в Региональной школе волонтеров.
С 16 по 19 декабря в Кемеровской областной научной библиотеке им. В.Д. Федорова пройдет V Региональная школа волонтеров финансового просвещения для людей «серебряного возраста». Проект реализуется Региональным центром финансовой грамотности при поддержке Правительства Кузбасса, Экономической клиники Кемеровского госуниверситета и Отделения Кемерово Сибирского ГУ Банка России.
Планируется, что в мероприятии примут участие около 40 человек из разных территорий области.
Фото: пресс-служба АКО
15/12/2019
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