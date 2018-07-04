Кузбассовцы хранят во вкладах больше, чем берут в кредит

Объем вкладов населения Кемеровской области превышает объем задолженности по кредитам почти на четверть.

По данным на 1 июня 2018 года сумма накоплений составила 267 млрд рублей, а задолженности – 214 млрд рублей, показатели выросли за 12 месяцев на 10% и 14% соответственно.

«Сберегательная активность жителей Кузбасса сохраняется в условиях снижения ставок. Вклады остаются популярным и надежным способом сохранения средств, потому что защищены государством», – пояснил Сергей Драница, управляющий Отделением Кемерово Сибирского ГУ Банка России.

Средний размер вклада в расчете на одного кузбассовца вырос за год на 11% и составил почти 100 тыс. рублей.

4 июля 2018

Отделение по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации