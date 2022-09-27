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Кузбассовцы могут сдать оружие на временное хранение в Росгвардию

 В связи с вступлением в силу 21 сентября 2022 года Указа Президента Российской Федерации № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», Управление Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу предлагает гражданам-владельцам оружия, подлежащих мобилизации, сдать оружие на временное хранение в территориальные подразделения Росгвардии и МВД России по месту жительства, для обеспечения сохранности принадлежащего им оружия, во избежание его утраты или хищения. Хранение осуществляется на бесплатной основе.

В связи с вступлением в силу 21 сентября 2022 года Указа Президента Российской Федерации № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», Управление Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу предлагает гражданам-владельцам оружия, подлежащих мобилизации, сдать оружие на временное хранение в территориальные подразделения Росгвардии и МВД России по месту жительства, для обеспечения сохранности принадлежащего им оружия, во избежание его утраты или хищения. Хранение осуществляется на бесплатной основе.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
27/09/2022
Общество

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