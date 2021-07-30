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Кузбассовцы оценивают работу специалистов ПФР

Жители Кемеровской области могут оценить качество предоставления услуги в клиентской службе Пенсионного фонда России сразу по нескольким критериям, а также написать отзыв о работе специалиста. Для того чтобы поставить оценку и оставить свой комментарий, следует зайти во вкладку «Ваш контроль» на сайте ПФР.

С начала года 5695 жителей региона оценили качество предоставления государственных услуг ПФР. Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления госуслуг, составила 99%.

Кроме того, клиенты написали 18 отзывов о работе сотрудников клиентских служб, и во всех отмечаются профессионализм, а также доброжелательность специалистов.

«Народный» мониторинг качества госуслуг, с помощью которого граждане могут выставлять оценки государственным органам, был запущен в 2013 году. Проект «Ваш контроль» реализован для оптимизации процесса предоставления государственных и муниципальных услуг и позволяет гражданам напрямую влиять на качество услуг и оценивать работу сотрудников учреждений, а также уровень комфорта в помещениях.

Общество
kuzbassnews.ru
30/07/2021
Общество

Новости Кузбасса

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