Кузбассовцы оценивают работу специалистов ПФР

Жители Кемеровской области могут оценить качество предоставления услуги в клиентской службе Пенсионного фонда России сразу по нескольким критериям, а также написать отзыв о работе специалиста. Для того чтобы поставить оценку и оставить свой комментарий, следует зайти во вкладку «Ваш контроль» на сайте ПФР.
С начала года 5695 жителей региона оценили качество предоставления государственных услуг ПФР. Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления госуслуг, составила 99%.
Кроме того, клиенты написали 18 отзывов о работе сотрудников клиентских служб, и во всех отмечаются профессионализм, а также доброжелательность специалистов.
«Народный» мониторинг качества госуслуг, с помощью которого граждане могут выставлять оценки государственным органам, был запущен в 2013 году. Проект «Ваш контроль» реализован для оптимизации процесса предоставления государственных и муниципальных услуг и позволяет гражданам напрямую влиять на качество услуг и оценивать работу сотрудников учреждений, а также уровень комфорта в помещениях.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Дождей в главных городах Кузбасса синоптики не ожидают. Ещё два дня назад Кузбасс находился во...
|
В правительстве Кемеровской области NGS42.RU предоставили полный список услуг, которые в скором...
|
Аман Тулеев высоко оценил профессионализм сотрудников этого спецподразделения ФСБ и вспомнил случай...
|
План обновления городского электротранспорта был под угрозой в течение нескольких дней. В итоге 780...