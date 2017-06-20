Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбассовцы получат шанс поехать на Олимпиаду-2018 в Корею

В июне 2017 года во всех субъектах Российской Федерации пройдут физкультурные и спортивные мероприятия в рамках празднования XXVIII Всероссийского олимпийского дня.

Центральной площадкой олимпийского дня в Кузбассе станет парк культуры и отдыха имени Веры Волошиной Кемерова. 23 июня с 10 час.здесь будут работать спортивно-развлекательные площадки по мини-футболу, флорболу, гольфу, шахматам, теннису, скипингу, велоспорту, гиревому спорту и ГТО. Также запланирована концертная программа.

Как сообщили в департаменте молодежной политики и спорта, каждый участник олимпийского дня получит диплом Олимпийского комитета России и фотографии с инстапринтера с символикой мероприятия.

В этом году Олимпийский комитет России впервые проводит конкурс «Флагман Олимпийской страны» среди регионов на лучшую организацию мероприятий олимпийского дня.

Победителя конкурса определят на основе данных о числе участников Всероссийского олимпийского дня в каждом субъекте РФ.

Спорт
kuzbassnews.ru
20/06/2017
Спорт
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Рудничном районе Кемерова произошло ДТП
20 июня 2017 года ориентировочно в 19:30 в Рудничном районе областной столицы случилось ДТП. В Сети...
В междугороднем автобусе на кузбасской трассе умер водитель
Водитель автобуса, следовавшего по маршруту Кемерово — Белово, умер прямо в пути. Инцидент случился...
Кузбассовец натравил ротвейлера на посетителей бара и бойца Росгвардии
Кузбассовец пришел в местный бар с ротвейлером и в процессе конфликтной ситуации натравил животное...
Житель Прокопьевска сдавал в аренду виртуальные квартиры
Житель Прокопьевска разместил на популярном интернет-сайте объявление о том, что он сдает квартиру...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus