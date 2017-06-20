Кузбассовцы получат шанс поехать на Олимпиаду-2018 в Корею

В июне 2017 года во всех субъектах Российской Федерации пройдут физкультурные и спортивные мероприятия в рамках празднования XXVIII Всероссийского олимпийского дня.

Центральной площадкой олимпийского дня в Кузбассе станет парк культуры и отдыха имени Веры Волошиной Кемерова. 23 июня с 10 час.здесь будут работать спортивно-развлекательные площадки по мини-футболу, флорболу, гольфу, шахматам, теннису, скипингу, велоспорту, гиревому спорту и ГТО. Также запланирована концертная программа.

Как сообщили в департаменте молодежной политики и спорта, каждый участник олимпийского дня получит диплом Олимпийского комитета России и фотографии с инстапринтера с символикой мероприятия.

В этом году Олимпийский комитет России впервые проводит конкурс «Флагман Олимпийской страны» среди регионов на лучшую организацию мероприятий олимпийского дня.

Победителя конкурса определят на основе данных о числе участников Всероссийского олимпийского дня в каждом субъекте РФ.