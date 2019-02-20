Кузбассовцы получают подтверждение статуса предпенсионера

С начала года территориальные органы ПФР по Кемеровской области выдали 500 справок гражданам предпенсионного возраста.

Необходимо отметить, что желание подтвердить статус предпенсионера с помощью справки не носит среди жителей региона массовый характер. ПФР предоставляет информацию об отнесении человека к категории граждан предпенсионного возраста для федеральных и региональных органов исполнительной власти по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

В целях предоставления льгот, связанных с ежегодной диспансеризацией. заключено 7,9 тысяч соглашений между Управлениями ПФР Кемеровской области и работодателями. На основании соглашений об информационном взаимодействии в территориальные органы ПФР поступают запросы от работодателей для подтверждения отнесения работников к категории предпенсионного возраста. С начала года территориальными органами ПФР в Кемеровской области было обработано около 4 тыс. таких запросов.

Напомним, с 1 января 2019 года пенсионным законодательством определена новая льготная категория граждан – лица предпенсионного возраста. К ним относятся граждане в возрасте «не более чем за 5 лет до достижения пенсионного возраста», установленного Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ, с учетом переходного периода. Для граждан данной категории установлен ряд льгот и мер социальной поддержки: налоговые льготы, льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также дополнительные гарантии трудовой занятости для людей предпенсионного возраста.

Сведения об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста можно получить через электронные сервисы на сайте ПФР. Также специалисты клиентских служб Пенсионного фонда готовы предоставить такую справку в «бумажном» варианте.