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Кузбассовцы с победой вернулись со Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике спорта слепых

С 28 февраля по 2 марта в Санкт-Петербурге проходили всероссийские соревнования по легкой атлетике спорта слепых в честь заслуженного тренера России Владимира Протасова. В состязаниях приняли участие около 150 спортсменов из 14 регионов страны, сообщает пресс-служба АКО.

Члены сборной команды Кемеровской области показали высокие результаты. II место в прыжках в длину заняла Екатерина Кузнецова из Новокузнецка, III место в толкании ядра взяла новокузнечанка Виктория Горюнова. В беге на 60 метров Виктор Куксов из Новокузнецка удостоен «бронзы». Спортсменов тренирует Сергей Колмаков.

 

 

Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области.

Общество
Спорт
kuzbassnews.ru
05/03/2019
Общество
Спорт
Новости Кузбасса

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