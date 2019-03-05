Кузбассовцы с победой вернулись со Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике спорта слепых

С 28 февраля по 2 марта в Санкт-Петербурге проходили всероссийские соревнования по легкой атлетике спорта слепых в честь заслуженного тренера России Владимира Протасова. В состязаниях приняли участие около 150 спортсменов из 14 регионов страны, сообщает пресс-служба АКО.

Члены сборной команды Кемеровской области показали высокие результаты. II место в прыжках в длину заняла Екатерина Кузнецова из Новокузнецка, III место в толкании ядра взяла новокузнечанка Виктория Горюнова. В беге на 60 метров Виктор Куксов из Новокузнецка удостоен «бронзы». Спортсменов тренирует Сергей Колмаков.

Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области.