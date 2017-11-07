Кузбассовцы стали победителями Большого Кубка «Inclusive Dance»

Соревнования по инклюзивному танцу проходили в рамках V международного фестиваля «Inclusive Dance» в Москве. В мероприятии принимали участие 75 коллективов из 34 регионов России и 10 стран мира. Всего 690 танцовщиков.
По итогам состязаний инклюзивная пара Анастасия Скулдицкая и Валерий Сурков из Междуреченска стали победителями в номинации «бальный танец».
Также от Кузбасса выступили танцевальные пары – Валерия Ермакова и Вячеслав Новицкий из Белова, Наталья Гниденко и Александр Третьяков из Новокузнецка.
07/11/2017
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