Кузбассовцы стали победителями Большого Кубка «Inclusive Dance»

Соревнования по инклюзивному танцу проходили в рамках V международного фестиваля «Inclusive Dance» в Москве. В мероприятии принимали участие 75 коллективов из 34 регионов России и 10 стран мира. Всего 690 танцовщиков.

По итогам состязаний инклюзивная пара Анастасия Скулдицкая и Валерий Сурков из Междуреченска стали победителями в номинации «бальный танец».

Также от Кузбасса выступили танцевальные пары – Валерия Ермакова и Вячеслав Новицкий из Белова, Наталья Гниденко и Александр Третьяков из Новокузнецка.