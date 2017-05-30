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Кузбассовец хранил дома арсенал времен Первой мировой войны

54-летний житель Березовского хранил в своей квартире казацкую шашку, американскую «Бердану», французские гранаты, револьвер, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы.

Информацию о незаконном арсенале стражи порядка проверили в 2016 году. Тогда же и обнаружили в обычной квартире целый склад оружия времен Колчака.

Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что увлекается раскопками и нашел, по его мнению, места сражений армии Колчака. В результате за несколько месяцев он собрал целый арсенал оружия времен гражданской войны и даже планировал организовать в своей квартире исторический музей. Однако все свои находки он хранил в жилище незаконно, с грубейшими нарушениями - прямо на полу, полках и столах.

Снаряды и гранаты полицейские вывезли на полигон и уничтожили. Все остальное оружие было изъято и направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Кемеровской области. По итогам баллистической и криминалистической экспертиз установлено, что часть оружия и боеприпасов являлись пригодными для производства выстрелов, а порох признан взрывчатым веществом.

Теперь любителю старины грозит до 5 лет лишения свободы.

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kuzbassnews.ru
30/05/2017
Общество
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