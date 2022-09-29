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Кузбассовец выдал инспекторам Росгвардии незаконное ружье

 В Крапивинском муниципальном округе к инспекторам лицензионно-разрешительной работы кузбасской Росгвардии обратился 59-летний местный житель с добровольной выдачей незарегистрированного двуствольного охотничьего ружья.

По словам мужчины, он навестил брата в Омской области, который рассказал ему о найденном ружье и попросил избавиться родственника от находки. Будучи владельцем гражданского оружия кузбассовец знал, как поступить в таком случае и при первой же возможности выдал огнестрел правоохранителям.

 Инспекторы Росгвардии поблагодарили мужчину за гражданский поступок. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по результату которой кузбассовец может получить денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей.

 Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

 

  Фото: Росгвардия

Общество
Крапивинский
kuzbassnews.ru
29/09/2022
Общество
Крапивинский
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