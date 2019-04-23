КузбассВпорядке: энергетики провели МЕГАсубботник

Это мероприятие стало поистине масштабным, побив все рекорды и по численности участников, и по количеству убранных и облагороженных территорий. К энергичному МЕГАсубботнику присоединилось больше 1000 сотрудников всех подразделений кузбасского филиала МРСК Сибири.
Вооружившись лопатами, метлами и мусорными пакетами энергетики убрали прошлогоднюю листву с газонов, спилили сухие деревья, подмели тротуары и покрасили бордюры и ограждения. В порядок привели 40 объектов во всех муниципальных районах области, вывезли более 300 кубометров мусора – а это более 30 грузовых машин.
Если погода позволит, энергетики продолжат месячник чистоты и благоустройства и в следующую субботу. Специалисты энергокомпании уверены: такие мероприятия не только объединяют коллектив, но дают прекрасную возможность принести пользу своему родному региону.
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