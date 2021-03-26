Квест-игра в рамках самой масштабной природоохранной акции Час Земли прошла в Таштаголе

Сотрудники Шорского национального парка при содействии волонтёров ГПОУ Таштагольского техникума горных технологий и сферы обслуживания провели квест, посвящённый международной экологической акции «Час земли».

В игре участвовало четыре команды: «Титаны Кузбасса», «Хозяева Планеты» МБОУ «Гимназия №2», «Экологи» МКОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом-школа «Родник», «Друзья Земли» МБОУ «СОШ № 13» п.Спасск.

Перед квестом состоялось торжественное приветствие команд и конкурс речёвок. Затем получив маршрутные листы, команды отправились по станциям выполнять задания, решать экологические задачки и головоломки.

Экологический квест состоял из семи станций: на станции «60+» участники команд с интересом разгадывали кроссворд и узнавали факты об истории создания акции Час земли. Станция «Каждый может!» дала участникам возможность составить агитационные плакаты и природоохранные речёвки. С большим азартом ребята разгадывали ребусы на станции «Час Земли». Увлеченно проходили этапы «Спасем планету» и «Жить экологично!», на которых сортировали мусор, определяли запрещающие знаки, которые указывают на необходимость различных правил поведения на природе.

Необычное задание пришлось выполнять командам на станции «Парфюмер»: взяв в руки мешочки ребята по запаху определяли, что находится внутри. Некоторые ароматы удивляли участников, например, запах сушенных белых грибов и вяленых яблок.

Все команды справились с заданиями, успешно, показав высокий уровень знаний в сфере защиты окружающей среды и ресурсосбережения. В завершении мероприятия капитаны команд выложили общий пазл, символ природоохранной акции Час Земли.

По итогам квест-игры победу одержала команда «Титаны Кузбасса» МБОУ «Гимназия № 2», второго места удостоилась команда «Друзья Земли» МБОУ «СОШ №13» п. Спасск, третье у команды «Экологи» МКОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом - школа «Родник».

Команды победители награждены Дипломами 1,2,3 степени, все участники получили от Шорского национального парка сувениры и сладкие призы.

Елена Дударева, ФГБУ «Шорский национальный парк», фото – Илья Леухин