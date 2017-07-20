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Лагерь на дому

В Тяжинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних уже стало традицией летом проводить игровые и развлекательные мероприятия по программе «Лагерь на дому».
Программа, разработанная для работы с маломобильными детьми-инвалидами, которые в силу обстоятельств не могут оздоровиться в лагерях отдыха, предусматривает посещение таких ребят на дому с целью их общения с детьми из отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями здоровья.
«Лагерь на дому» – это проведение игр, бесед, оказание консультативной и психологической помощи специалистами центра, как родителям, так и детям-инвалидам. Воспитатели составили план работы «Лагеря на дому» индивидуально для каждого ребенка-инвалида с учетом его особенностей. Так в течение заезда специалисты отделения вместе с детьми посетили 15 детей-инвалидов, проживающих в поселке Тяжинский.
Дети-инвалиды с удовольствием играли в такие игры, как «Ручеек», «Давай познакомимся», «Салки» и другие, с интересом смотрели представление кукольного театра и даже участвовали в постановке, непринуждённо общались, узнавая новое из бесед со сверстниками. Родители активно поддерживали игры и беседы, сами принимали во всем участие.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/07/2017
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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