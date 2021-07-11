Лауреаты первого всекузбасского фестиваля-конкурса «ТЕРРИТОРИЯ-fest» получили по 100 тысяч рублей

10 июля в Зеленом театре кемеровского Парка Чудес состоялось закрытие Первого регионального фестиваля-конкурса «ТЕРРИТОРИЯ-fest», который был организован в рамках празднования 300-летия Кузбасса. С 4 июня каждую пятницу, субботу и воскресенье перед горожанами и гостями Кемерова выступали творческие делегации городов и районов Кузбасса.

За время фестиваля на сцене выступили 180 коллективов и солистов, в общей сложности 4 000 участников из всех 34 муниципалитетов Кузбасса. Свое творчество представили десятки мастеров декоративно-прикладного искусства. Территории привозили все самое лучшее, чем богата и уникальна их культура.

Членам жюри было сложно из такого многообразия талантов выбрать лучших. Поэтому организаторы приняли решение не присуждать Гран-при фестиваля-конкурса, но определили восемь номеров-лауреатов. Сертификаты по 100 тысяч рублей на материально-техническое развитие получили творческие коллективы из Кемерова, Кемеровского округа, Таштагольского района, Прокопьевского округа, Прокопьевска, Гурьевского округа, Междуреченска и Белова.

Фестиваль завершился гала-концертом, в который вошли только лучшие конкурсные номера. Специальными гостями церемонии закрытия стали финалисты регионального вокального телепроекта «Голоса».

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса