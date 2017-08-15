Летний отдых детей в Тяжинском районе

В загородном лагере «Олимпиец» завершилась третья оздоровительная смена «Я – лидер!»

Каждый новый день начинался с утренней зарядки и заканчивался вечерним огоньком, где ребята делились своими впечатлениями.

Подростки были активными участниками досуговых мероприятий, где раскрывались таланты и индивидуальные способности каждого ребенка.

Одним из сюрпризов был «День наоборот», где дети оказались в роли взрослых, а взрослые стали детьми. С большим удовольствием ребята приняли участие в игровой программе, организованной работниками районного Дома культуры «Юбилейный» и посмотрели мультфильм «Три богатыря и морской царь». Подростки стали участниками полюбившихся игр «Лазертаг», «Модный приговор», «Тяжинский Бродвей», «Гиннес-шоу», побывали на озере Пустом.

Мальчишки и девчонки отдыхали в «Олимпийце» 21 день. На торжественном закрытии лагеря дети пели, танцевали, показывали сценки. Родители также приняли участие в мини-спектакле «Лень».

Все это время рядом с ребятами находились старшие наставники: Анастасия Александровна Попова, Наталья Рамильевна Шуклова, Юлия Сергеевна Волобуева, Дмитрий Алексеевич Епанчинцев, вожатые Наталья Доценко и Надежда Субботина, медицинский работник Мария Петровна Веривейко.