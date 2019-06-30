Областной проект "Лето с ГТО в Кузбассе!" активно реализуется в Топкинском районе. Семь июньских дней работали площадки ГТО для всех желающих попробовать свои силы в выполнении испытаний комплекса «Готов к труду и обороне».

Площадки были организованы на Комсомольской площади в День России, у ДК «Цементник», на стадионе «Локомотив», на территории СК «Олимп», на дворовых спортивных площадках. Также в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «ООШ №9», МБОУ «Топкинская ООШ» и МБОУ «Магистральная СОШ».

За время работы летних площадок в июне около 300 человек с 1 по 8 ступень приняли участие в тестовом выполнении нормативов комплекса ГТО. Специалисты центра тестирования и судьи ГТО (Андриенко А.Н., Адмакин А.В. и Милентьев Р.А.) провели занятия по подготовке к выполнению испытаний комплекса ГТО, показали мастер-классы по технике выполнения, провели агитационную работу и беседы о 5 шагах до знака ВФСК ГТО.

В июле и августе центр тестирования продолжит свою работу в рамках проекта "Лето с ГТО в Кузбассе!". Каждую среду с 13 до 15 часов на стадионе «Локомотив», у СК «Олимп» и дворовых спортивных площадках в микрорайоне Солнечный ждем всех топкинцев и гостей города присоединиться к движению ГТО!