Лето с ГТО в Топках

С целью реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с 1 июля в Топкинском муниципальном округе стартовал региональный проект «Лето с ГТО в Кузбассе!» среди всех категорий населения.

33 дня сотрудники центра тестирования проводили информационно-разъяснительную и пропагандистскую работу, приём нормативов комплекса ГТО у населения и организовывали досуг детей и подростков. Проведено 60 мероприятий: промо-акция «5 шагов до знака ГТО», консультации о ВФСК ГТО для пенсионеров, мастер-класс тренировочных занятий на уличных тренажерах – подготовка к ГТО, игровые занятия «Сначала в ГТО, потом в футбол», игровые занятия «Сначала в ГТО, потом в баскетбол», занятия по подготовке к выполнению нормативов ГТО, акция «Проверь себя!», информационный стол ВФСК ГТО "Что?Как?Зачем?", мастер-класс по выполнению испытаний ГТО, акция «Крошка-ГТОшка», спортивная эстафета «На встречу с ГТО», спортивная эстафета «ГТО вокруг нас», занятия по подготовке к выполнению нормативов ГТО и др.

Мероприятия проводились на пяти уличных площадках: спортивная площадка (воркаут) и территория у СК «Олимп» (г. Топки, мкр. Солнечный 5а), Топки, спортивная площадка ГТО (г. Топки, ул. Топкинская, 4/4), стадион МБОУ «СОШ №8» (г. Топки, мкр. Красная горка) и стадион «Локомотив» ( г. Топки, ул. Пушкина, 1).

Около 300 человек приняли участие в проекте, 29 из них выполняли нормативы на знаки отличия.