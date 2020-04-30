Новости Кузбасса

В апреле текущего года приказом Управления ветеринарииКузбасса,были отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота в одномличном подсобном хозяйстве Елыкаевского сельского поселения, Кемеровской муниципального округа.

Хозяйства считаются оздоровленными после вывода всех больных и инфицированных животных и получения двух подряд (с интервалом в 3 месяца) отрицательных результатов при серологическом исследовании всего поголовья животных старше 6-месячного возраста.

Название болезни “лейкоз” происходит от греческого слова Leukosis - белокровие, лейкемия.

Лейкоз крупного рогатого скота широко распространен в Российской Федерации. Болезнь наносит значительный экономический ущерб сельскохозяйственным предприятиям в связи со снижением продуктивности зараженных животных, их выбраковкой, ограничением срока хозяйственного использования, а также с затратами на проведение противолейкозных мероприятий, пастеризацию молока (непастеризованное молоко от зараженных животных запрещено использовать в питании людей). Скот, зараженный вирусом лейкоза крупного рогатого скота, не может считаться здоровым, а получаемая от него продукция - качественной.

В связи с чем, Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области настоятельно не рекомендует приобретать молоко в местах несанкционированной торговли, так как, зачастую, продукция может не соответствовать требованиям ветеринарного законодательства Российской Федерации и технических регламентов Таможенного союза, а значит быть не безопасной для употребления.