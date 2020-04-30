Новости Кузбасса

Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Лейкоз крупного рогатого скота.

В апреле текущего года приказом Управления ветеринарииКузбасса,были отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота в одномличном подсобном хозяйстве Елыкаевского сельского поселения, Кемеровской муниципального округа.

Хозяйства считаются оздоровленными после вывода всех больных и инфицированных животных и получения двух подряд (с интервалом в 3 месяца) отрицательных результатов при серологическом исследовании всего поголовья животных старше 6-месячного возраста.

Название болезни “лейкоз” происходит от греческого слова Leukosis - белокровие, лейкемия.

Лейкоз крупного рогатого скота широко распространен в Российской Федерации. Болезнь наносит значительный экономический ущерб сельскохозяйственным предприятиям в связи со снижением продуктивности зараженных животных, их выбраковкой, ограничением срока хозяйственного использования, а также с затратами на проведение противолейкозных мероприятий, пастеризацию молока (непастеризованное молоко от зараженных животных запрещено использовать в питании людей). Скот, зараженный вирусом лейкоза крупного рогатого скота, не может считаться здоровым, а получаемая от него продукция - качественной.

В связи с чем, Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области настоятельно не рекомендует приобретать молоко в местах несанкционированной торговли, так как, зачастую, продукция может не соответствовать требованиям ветеринарного законодательства Российской Федерации и технических регламентов Таможенного союза, а значит быть не безопасной для употребления.

 

Общество
kuzbassnews.ru
30/04/2020
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Новокузнецке индекс самоизоляции упал ниже 2
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10408 человек...
Врачи высказались за введение цифровых пропусков в Кузбассе
Кузбасские врачи прокомментировали решение правительства области разработать систему электронных...
Пик заболеваемости коронавирусом ещё в Кузбассе не пройден
Напомню, по распоряжению губернатора Сергея Цивилева пропускная система вводится с 5 мая для всех...
Новокузнечанам предлагают участвовать в «Бессмертном полку» через окна и онлайн
Среди самых массовых и любимых мероприятий Дня Победы, помимо торжественного парада и салюта, у...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus