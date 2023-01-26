Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу информирует о лейкоз крупного рогатого скота (КРС) – хронически протекающая инфекционная болезнь, вызываемая вирусом лейкоза (ВЛ КРС). Болеет крупный рогатый скот всех возрастов преимущественно молочных пород. Экономический ущерб при лейкозе крупного рогатого скота складывается из количества вынуждено убитых и павших животных, снижения прироста живой массы, удоя, выбытия стельных коров и нетелей, утилизация мяса и молока.

Источником возбудителя инфекции являются животные, зараженные ВЛКРС. Фактором передачи является кровь, молоко и другие секреты и экскреты, содержащие лимфоидные клетки, инфицированные ВЛ КРС. Заражение может происходить при совместном содержании здоровых и инфицированных животных. Зараженное животное долгое время не проявляет внешних признаков заболевания и может стать источником заражения всего стада. Длительность инкубационного, бессимптомного периода развития болезни может продлиться до семи лет. В большинстве случаев явные внешние симптомы появляются на опухолевой стадии лейкоза. Вакцинопрофилактики и лечения против вируса лейкоза крупного рогатого скота нет.Заразившись однажды, животные остаются источником болезни пожизненно.

Обнаружение лейкоза КРС автоматически ведет к установлению карантина. Устанавливается эпизоотический очаг, резервация и территория неблагополучного пункта от 1 до 5 км. от границ эпизоотического очага. Правила предписывают хозяйству провести полную изоляцию инфицированного скота, вплоть до разделения персонала, т.е. те, кто обслуживают инфицированный скот, не должны контактировать со здоровыми животными. Запрещается совместное доение, доильные аппараты подвергаются обязательной дезинфекции. Молоко, полученное от инфицированных животных, подвергается термической обработке путем нагревания при температуре не ниже 85 градусов не менее 10 минут, или реализуется на молокоперерабатывающие мероприятия. Молоко, полученное от здоровых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия или используется внутри хозяйства. Животные с вирусом лейкоза подлежат убою на предприятиях предназначенных для этих целей.

Карантин снимается с хозяйства после вывоза из эпизоотического очага больных и инфицированных животных, убоя последнего больного и инфицированного животного, получение двух подряд, с интервалом 90 календарных дней, отрицательных результатов серологических исследований животных, санации помещений и территории в установленном порядке.

С целью недопущения заноса и распространения ВЛ КРС на территории хозяйств Республики Хакасия, владельцем животных необходимо:

- приобретать/продавать КРС только после проведения диагностических исследований и при наличии ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих здоровье животных, благополучие местности по особо опасным инфекционным заболеваниям;

- вновь поступивших животных карантинировать в течение 30 дней для проведения серологических, гематологических и других исследований и обработок;

- по требованию ветеринарных специалистов госветслужбы республики предъявлять животных для проведения обязательных противоэпизоотических мероприятий.