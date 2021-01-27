Льготы жителям и защитникам блокадного Ленинграда

Сегодня, 27 января, День воинской славы России - годовщина со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.). Мужество, стойкость и героизм самих ленинградцев и защитников города отмечены государственными наградами: знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и медалью «За оборону Ленинграда», Государство оказывает тем, кого относят к категории блокадников, различные меры социальной поддержки, в том числе, через Пенсионный фонд Российской Федерации.

К категории блокадников Ленинграда относятся граждане, прожившие в городе во время блокады не менее четырех месяцев (сюда относятся дети, школьники, студенты и все граждане, проживавшие в Ленинграде, но не имеющие ордена за оборону города) и получившие соответственный почетный знак – «Жителю блокадного Ленинграда».

Также к блокадникам относят ветеранов войны, награжденных медалью «За оборону Ленинграда».

В Кемеровской области проживает 164 человека, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и медалью «За оборону Ленинграда». Им назначается пенсия в рамках общих выплат ветеранам военных действий. Также пенсионное законодательство предусматривает возможность для блокадников получать две пенсии – страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности, если блокадник является инвалидом.

Механизмы социальных выплат и льготы для данной категории ветеранов определены в федеральном законе «О ветеранах». Пенсионеры, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» получают дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО).

Участники Великой Отечественной войны, в том числе граждане, имеющие знак «Жителю блокадного Ленинграда» получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ).