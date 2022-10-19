Ликвидация несанкционированной свалки ТКО в Кузбассе

В ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации в 2019 году должностными лицами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу на площади 5000 кв. м была выявлена несанкционированная свалка твёрдых коммунальных отходов (ТКО), расположенная по адресу: Кемеровская область, Юргинский район, в границах МО «Попереченское сельское поселение». Главе администрации Попереченского сельского поселения было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

В результате проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия (выездного обследования) в 2022 году установлено, что данная свалка ликвидирована. Ликвидация свалки позволила ввести нарушенные земли в сельскохозяйственный оборот, под выпас сельскохозяйственных животных.