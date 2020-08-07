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Липецкие поисковики разыскивают родственников погибшего фронтовика из Кузбасса

Бойцы отряда «Зверобой» в ходе поисковой операции в Липецкой области обнаружили останки Егора Николаевича Северюхина 1920 года рождения, уроженца села Арышево Анжеро-Судженского района (ныне Марьевское сельское поселение Яйского района) Новосибирской области (теперь Кузбасс).

Раскопки проходили около села Озерки Тербунского района, где с 11 по 15 августа 1942 года шли ожесточенные бои за взятие высоты 214,6. В сражениях погибло и пропало без вести около 820 бойцов 248 отдельной курсантской стрелковой бригады. Среди них был Егор Николаевич Северюхин. Есть запись о дате его гибели — 13 августа 1942 года.

Рядом с останками найдены книжка красноармейца и солдатский медальон с запиской, в которой поисковики смогли прочитать основные сведения о бойце. Эти сведения также опубликованы на сайте ОБД Мемориал: призван Центральным районным военным комиссариатом города Новосибирск. Служил курсантом 4 отдельного стрелкового батальона 248 отдельной стрелковой бригады, имел звание младший сержант, был заместителем командира отделения 248 отдельной курсантской стрелковой бригады 38 Армии Брянского фронта.

Просьба ко всем, кто знает родных и близких красноармейца Северюхина Егора Николаевича, связаться с волонтером поискового клуба «Зверобой» Розой Фаттаховой по электронному адресу: roza-fattahova@mail.ru

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
07/08/2020
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