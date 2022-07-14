Литературно-краеведческий маршрут в Гурьевск и Салаир создан в Кузбассе

Литературно-краеведческий маршрут «Сказы и были Салаирского кряжа» — однодневный автобусный тур, который дает возможность увидеть красоты местной природы, ознакомиться с культурой телеутов — одного из древних народов Сибири, посетить православные святыни Салаира и больше узнать о творчестве одного из основателей кузбасской литературы, поэта из Гурьевска Михаила Небогатова.

За время экскурсии в Гурьевский округ кузбассовцы и гости региона побывают в телеутской деревне Шанда. Здесь они попробуют блюда национальной кухни, ознакомятся с обрядами, обычаями и религиозными верованиями телеутов. Туристы смогут побывать на старейшем промышленном предприятии Сибири — Гурьевском металлургическом заводе, основанном в 1816 году и давшем начало индустриализации Кузбасса. Посетят пряничную лавку и памятник Гурьевскому прянику.

На экскурсии в городскую библиотеку, где воссоздана рабочая комната поэта Небогатова, гостям расскажут о жизни и творчестве известного земляка. Также путешественников ждет прогулка по реликтовому сосновому бору, возможность окунуться в купель у источника Святой Матроны Московской, побывать в храме Петра и Павла (памятник архитектуры XIX века) и на источнике Иоанна Крестителя, расположенного в комплексе православных святынь поселка Гавриловка.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса