Литературно-мемориальный дом-музей Владимира Чивилихина отметил 35-летний юбилей⠀

Мариинцы пришли в музей, чтобы отдать дань уважения своему земляку. В рамках праздничного мероприятия состоялись презентации поэтического сборника поэтов Мариинского района и фотовыставки «Летопись памяти. Чивилихинские чтения 1986-2018».⠀
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