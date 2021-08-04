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Литературно-мемориальный дом-музей Владимира Чивилихина отметил 35-летний юбилей⠀

Мариинцы пришли в музей, чтобы отдать дань уважения своему земляку. В рамках праздничного мероприятия состоялись презентации поэтического сборника поэтов Мариинского района и фотовыставки «Летопись памяти. Чивилихинские чтения 1986-2018».⠀

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
04/08/2021
Культура
Мариинск

Новости Кузбасса

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