Лучшие экологические проекты получат поддержку РУСАЛа по итогам грантового конкурса «Зелёная волна»

РУСАЛ подвёл итоги ежегодного конкурса экологических инициатив «Зелёная волна». Компания направит 3,9 млн рублей на реализацию проектов-победителей, благодаря чему в восьми регионах России будут реализованы инициативы по озеленению открытых общественных пространств, экологическому просвещению и внедрению практик разумного потребления.

Экологический конкурс РУСАЛа «Зеленая волна», инициированный в свое время основателем компании, бизнесменом и общественным деятелем Олегом Дерипаска, проводится с 2017 года. В этом году на конкурс поступило 247 заявок. Среди участников - некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, товарищества собственников жилья и социальные предприниматели. Они представили на конкурс свои идеи по озеленению локальных городских пространств, а также проекты в сфере экологического волонтёрства и предпринимательства. В итоге в номинации «Озеленение и благоустройство» победили 35 проектов. Ещё 9 проектов признаны лучшими в номинации «Экоинициатива». Все они получат гранты на сумму до 100 тысяч рублей.

В Новокузнецке РУСАЛ поддержит грантами шесть проектов.

На базе Дома детского творчества №1 в Кузнецком районе в ходе реализации проекта «Все в дело» пройдут экологические мастер-классы для взрослых и детей по изготовлению из ненужных вещей предметов декора, дизайна и быта. Мастер-классы будут проходить как очно, так и онлайн через социальные сети. Также здесь будут установлены емкости для сбора бывших в употреблении материалов.

Команда проекта «Глоток воздуха» совместно с волонтерами Новоильинского района озеленят входную зону лыжной базы «Спортивная республика». Саженцы станут изгородью, отделяющей парковку от лыжни, и защитой от выхлопных газов со стороны дороги. В зоне отдыха установят скамейки, что позволит посетителям отдыхать в тени деревьев и любоваться красивыми видами.

Волонтеры-учащиеся школы №99 планируют установить в местах несанкционированного выгула собак Орджоникидзевского района дог-боксы - контейнеры с бесплатными пакетами и баком для временного хранения отходов жизнедеятельности собак. Будет проведено 5 мероприятий, направленных на привлечение внимания жителей к данной теме.

В ходе реализации проекта «Зелена улица» волонтеры АНО «Социальное партнерство» совместно с жителями Центрального района озеленят территорию автогородка Центра безопасности дорожного движения ДЮЦ «Орион», созданного благодаря гранту «Территория РУСАЛа». Саженцы яблони, кизильника, липы, канадской розы украсят территорию, для комфортного отдыха жителей будут установлены скамейки, сделан косметический ремонт. Завершающим мероприятием проекта станет экоквест.

Активные жители домов по ул.Тореза, 80 и 82 преобразуют несанкционированную свалку в Заводском районе в «Зеленый дворик» - пространство для отдыха и проведения праздничных событий. Активисты приведут территорию в порядок, установят парклет, высадят кустарники и ель для новогодних мероприятий. На уже благоустроенной территории планируется организовать праздник «День добрых соседей».

Работники детского сада № 162 совместно с жителями Кузнецкого района расчистят прилегающую территорию, высадят деревья и кустарники и создадут на этом участке сад памяти имени первого директора Новокузнецкого алюминиевого завода Леонида Александровича Бугарева.

«В этом году формат конкурса «Зелёная волна» предполагал равную максимальную сумму гранта для победителей в обеих номинациях. Тем самым мы расширили возможности для его участников. Отметим, что победители в номинации «Озеленение и благоустройство» уходят от идей точечного озеленения и стремятся создавать городскую инфраструктуру для комфортного и активного отдыха. Становится популярной номинация «Экоинициатива», и нас радует многообразие подходов к популяризации экологичного образа жизни, которые предложили авторы проектов», - отметил эксперт по социальному проектированию, руководитель пресс-службы Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ Антон Василенко.