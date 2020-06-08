Лучшие клиентские службы ПФР в Анжеро-Судженске, Юрге и Чебулинском районе

В День социального работника в Отделении ПФР по Кемеровской области подвели итоги конкурса на лучшую клиентскую службу по итогам 2019 года. Мероприятие приурочено к 30-летней годовщине Пенсионного фонда Российской Федерации.

Областной смотр-конкурс на звание «Лучшая клиентская служба ПФР в Кемеровской области 2019 года» проведен с целью совершенствования профессионального уровня специалистов клиентских служб Управлений ПФР, улучшения качества обслуживания граждан и работодателей. При оценке конкурсная комиссия учитывала несколько показателей, среди которых уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг, доля электронных обращений граждан и др.

В итоге победителями конкурса стали Клиентская служба в г.Анжеро-Судженске и Клиентская служба в г. Юрге. Их отметили за лучшую организацию предоставления государственных услуг и высокое качество обслуживания граждан в категории «с численностью получателей пенсий и застрахованных лиц более 35 000». В категории обслуживания населения с численностью получателей пенсий и застрахованных лиц менее 35 000 победил коллектив Клиентской службы в Чебулинском районе.

На видеоконференции с коллективами Управлений и Клиентских служб управляющий Отделением ПФР по Кемеровской области Вадим Трепаков поздравил коллег с праздником и поблагодарил за нелегкий труд всех присутствующих на селекторе. Подводя итоги конкурса, Вадим Георгиевич отметил, что именно взаимодействие сотрудников с гражданами, их своевременное информирование, удобство и доступность получения государственных услуг дает представление о деятельности Пенсионного фонда в целом, который уже 30 лет выполняет функцию по пенсионному и социальному обеспечению россиян.