Лучшие волейболисты

В финальных VIII Всекузбасских летних сельских спортивных играх победителями соревнований по волейболу стали спортсмены из Тяжинского района.
В финале спортивных игр, посвященных 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве, участвовало 6 сильнейших команд области по волейболу – Кемеровского, Новокузнецкого, Промышленновского, Беловского, Яйского и Тяжинского районов.
В упорной борьбе первое место завоевала сборная команда Тяжинского района. В ее составе – Евгений Жернаков, Александр Кувалдин, Алексей Щепило, Павел Зыков, Тимофей Лисица, Петр Арышев, Григорий Исаков, Артем Никонов, Данил Жернаков и Алексей Басов.
Одержав победу, тяжинцы получили право представлять Кемеровскую область на Всероссийских финальных соревнованиях летних сельских спортивных игр, которые пройдут с 7 по 12 июля 2018 года в городе Йошкар-Ола Республики Марий-Эл.
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