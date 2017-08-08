Лучшие волейболисты

На Сибиряков-Гвардейцев в Кемерово иномарка сбила мужчину-пешехода В Кемерово на улице Сибиряков-Гвардейцев под колеса иномарки попал мужчина-пешеход, сообщает...

В Новокузнецке едва не сгорел ларёк с чебуреками В социальных сетях обсуждают пожар в Новокузнецке. На автобусной остановке «Климасенко» 8 августа...

В Новокузнецке оштрафован водитель «ГАЗели-бассейна» В Новокузнецке полицейские привлекли к ответственности водителя "ГАЗели", перегородившей...