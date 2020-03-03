Лучшие выпускники кузбасских школ получат обновленные медали за успехи в учебе

Как сообщила заместитель губернатора по вопросам образования и науки Елена Пахомова, Правительство Кузбасса решило изменить дизайн золотых и серебряных медалей, которые вручаются лучшим выпускникам школ.
«К концу марта общественности Кузбасса будет представлен обновленный макет медалей. Далее будет разработано новое положение и принято соответствующее постановление Администрации Правительства Кузбасса», - сказала замгубернатора.
Первыми обновленные медали получат лучшие выпускники 2020 года.
Критерии награждения выпускников не изменятся. Золотыми медалями будут награждать выпускников, имеющих отметки «отлично» в 10 и 11 классах по всем учебным предметам и получивших высокие баллы на Государственной итоговой аттестации (ГИА). Серебряные медали получат ученики, имеющие не более двух оценок «хорошо» в 10 и 11 классах и успешно сдавшие ГИА.
Фото из открытых источников
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