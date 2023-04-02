Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Лучших педагогов выбрали в Кузбассе

В рамках Года педагога и наставника, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным, в Кузбассе прошли конкурсы профессионального мастерства среди преподавателей школ и учреждений профобразования. Сегодня состоялось награждение 37 победителей и призеров регионального этапа конкурса «Учитель года России» и областного конкурса «Преподаватель года» – 2023.

Звание «Преподаватель года Кузбасса» в номинации «Лучший преподаватель общеобразовательных дисциплин» завоевал преподаватель истории Новокузнецкого горнотранспортного колледжа имени В.Ф Кузнецова Вадим Литвин.

В номинации «Лучший преподаватель профессионального цикла» победил преподаватель дисциплин профессионального цикла Анжеро-Судженского политехнического колледжа Артем Усманов. Победители конкурса отмечены золотым нагрудным знаком и премией.

Серебряный нагрудный знак «Преподаватель года Кузбасса» вручили лауреатам конкурса: преподавателю дисциплин профессионального цикла Сибирского политехнического техникума Светлане Ильенко, преподавателю дисциплин профессионального цикла Новокузнецкого торгово-экономического техникума Татьяне Кабриль, преподавателю дисциплин профессионального цикла Новокузнецкого педагогического колледжа, почетному работнику общего образования Российской Федерации Марине Котовщиковой, преподавателю математики Беловского политехнического техникума Наталье Куторкиной, преподавателю русского языка и литературы Сибирского колледжа сервиса и технологий Ольге Непше, преподавателю общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин Анжеро-Судженского педагогического колледжа Наталье Рындиной, преподавателю дисциплин профессионального цикла Юргинского техникума агротехнологий и сервиса Евгению Асмаку, преподавателю физической культуры Юргинского технологического колледжа имени Г.А. Павлючкова Александру Савостьянчику.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Образование
Топ
Анжеро-Судженск
Белово
Кемерово
Новокузнецк
Юрга
kuzbassnews.ru
02/04/2023
Образование
Топ
Анжеро-Судженск
Белово
Кемерово
Новокузнецк
Юрга

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus