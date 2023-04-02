Лучших педагогов выбрали в Кузбассе

В рамках Года педагога и наставника, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным, в Кузбассе прошли конкурсы профессионального мастерства среди преподавателей школ и учреждений профобразования. Сегодня состоялось награждение 37 победителей и призеров регионального этапа конкурса «Учитель года России» и областного конкурса «Преподаватель года» – 2023.

Звание «Преподаватель года Кузбасса» в номинации «Лучший преподаватель общеобразовательных дисциплин» завоевал преподаватель истории Новокузнецкого горнотранспортного колледжа имени В.Ф Кузнецова Вадим Литвин.

В номинации «Лучший преподаватель профессионального цикла» победил преподаватель дисциплин профессионального цикла Анжеро-Судженского политехнического колледжа Артем Усманов. Победители конкурса отмечены золотым нагрудным знаком и премией.

Серебряный нагрудный знак «Преподаватель года Кузбасса» вручили лауреатам конкурса: преподавателю дисциплин профессионального цикла Сибирского политехнического техникума Светлане Ильенко, преподавателю дисциплин профессионального цикла Новокузнецкого торгово-экономического техникума Татьяне Кабриль, преподавателю дисциплин профессионального цикла Новокузнецкого педагогического колледжа, почетному работнику общего образования Российской Федерации Марине Котовщиковой, преподавателю математики Беловского политехнического техникума Наталье Куторкиной, преподавателю русского языка и литературы Сибирского колледжа сервиса и технологий Ольге Непше, преподавателю общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин Анжеро-Судженского педагогического колледжа Наталье Рындиной, преподавателю дисциплин профессионального цикла Юргинского техникума агротехнологий и сервиса Евгению Асмаку, преподавателю физической культуры Юргинского технологического колледжа имени Г.А. Павлючкова Александру Савостьянчику.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса