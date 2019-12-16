Лучшим Дедом Морозом Кузбасса стал междуреченец

К следующим выходным в Кузбасс вернется необычно теплая зима В субботу днем столбик термометра поднимется до-2. Во все дни, кроме среды и четверга, высока...

В Кузбассе выбрали лучшего Деда Мороза 15 декабря в Кемерове подвели итоги областного конкурса «Лучший Дед Мороз Кузбасса — 2019»....

Первоклассник «терроризирует» целый класс одной из кемеровских школ Директор пригрозила отчислить "прогульщиков" В "Абажур" обратились родители...