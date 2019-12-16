Лучшим Дедом Морозом Кузбасса стал междуреченец

15 декабря в Кемеровском областном театре драмы состоялся финал областного конкурса «Лучший Дед Мороз Кузбасса».
Лучшим Дедом Морозом Кузбасса и обладателем эксклюзивного костюма стал Станислав Порошин из Междуреченска, обойдя 11 соперников.
Фото: Кемеровский областной центр народного творчества и досуга
16/12/2019
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