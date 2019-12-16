Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Лучшим Дедом Морозом Кузбасса стал междуреченец

15 декабря в Кемеровском  областном театре драмы состоялся финал областного конкурса «Лучший Дед Мороз Кузбасса».
Лучшим Дедом Морозом Кузбасса и обладателем эксклюзивного костюма стал Станислав Порошин из Междуреченска, обойдя 11 соперников.

Фото: Кемеровский областной центр народного творчества и досуга

Культура
Топ
Междуреченск
kuzbassnews.ru
16/12/2019
Культура
Топ
Междуреченск
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

К следующим выходным в Кузбасс вернется необычно теплая зима
В субботу днем столбик термометра поднимется до-2. Во все дни, кроме среды и четверга, высока...
В Кузбассе выбрали лучшего Деда Мороза
15 декабря в Кемерове подвели итоги областного конкурса «Лучший Дед Мороз Кузбасса — 2019»....
Первоклассник «терроризирует» целый класс одной из кемеровских школ
Директор пригрозила отчислить "прогульщиков" В "Абажур" обратились родители...
В Новокузнецке изменили движение популярного маршрута
Ранее ВашГород.ру сообщил, что в Новокузнецке изменили расписание транспорта и добавили новые...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus